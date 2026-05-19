Fabrizio Corona a processo per bancarotta salta il patteggiamento | Piuttosto torna in galera non dà i soldi
Fabrizio Corona si trova a affrontare un procedimento giudiziario per bancarotta, dopo che il patteggiamento è saltato. Durante le udienze, Corona ha dichiarato di non voler pagare un credito contestato da un commercialista, che ora si è costituito parte civile nel processo. L’avvocato dell’imputato ha riassunto il suo pensiero dicendo che Corona preferirebbe tornare in carcere piuttosto che versare i soldi richiesti. La vicenda si svolge davanti al tribunale competente, con le parti coinvolte chiamate a confrontarsi sulle responsabilità.
"Fabrizio non gli darà quei soldi, piuttosto torna in galera". Così l'avvocato Chiesa ha sintetizzato la posizione di Fabrizio Corona in relazione a un credito vantato da un commercialista che ora è parte civile nel procedimento a suo carico per bancarotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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