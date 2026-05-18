Giorgia Meloni e Fabrizio Corona il processo giovedì a Palazzo Chigi

Giovedì 21 maggio si terrà a Palazzo Chigi il processo per diffamazione che vede coinvolti Fabrizio Corona come imputato e Giorgia Meloni come parte offesa. La data è stata confermata e il procedimento si svolgerà nel palazzo del governo. La vicenda giudiziaria riguarda accuse di diffamazione mosse nei confronti di Corona, con Meloni chiamata a testimoniare. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli dell'udienza o sulle eventuali conseguenze del procedimento.

La data sul calendario è quella di giovedì 21 maggio. Quel giorno il processo per diffamazione nei confronti di Fabrizio Corona con vittima Giorgia Meloni arriverà a Palazzo Chigi. A denunciare Corona anche l’allora parlamentare di Fratelli d’Italia Manlio Messina. Entrambi accusano Corona per un articolo che parlava di una loro presunta relazione. Corona sarà a Palazzo Chigi per essere interrogato dal pm Giovanni Tarzia e interrogare la premier, tramite il proprio difensore Ivano Chiesa. Con loro la giudice Nicoletta Marcheggiani, il cancelliere, il pm, il procuratore di Milano Marcello Viola che ha scelto di affiancarlo, i legali di Meloni (Luca Libra), di Messina (Matteo Serpotta) e di Arnau (Alessio Pomponi). 🔗 Leggi su Open.online

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FABRIZIO CORONA: ORDINE PARTITO DA GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI

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