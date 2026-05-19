Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Giorgia Meloni interrogati entrambi a Palazzo Chigi

Nel 2023, Giorgia Meloni ha presentato una denuncia per diffamazione contro Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi, entrambi sono stati ascoltati in un procedimento che si è svolto a Palazzo Chigi. La vicenda riguarda le dichiarazioni e le affermazioni fatte dall'ex paparazzo, che sono contestate dalla leader politica. La prima udienza del processo si è concentrata sull'interrogatorio di Corona e sulla versione fornita dalla Meloni. Il procedimento giudiziario prosegue per stabilire eventuali responsabilità.

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