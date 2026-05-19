Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Giorgia Meloni interrogati entrambi a Palazzo Chigi

Da virgilio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2023, Giorgia Meloni ha presentato una denuncia per diffamazione contro Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi, entrambi sono stati ascoltati in un procedimento che si è svolto a Palazzo Chigi. La vicenda riguarda le dichiarazioni e le affermazioni fatte dall'ex paparazzo, che sono contestate dalla leader politica. La prima udienza del processo si è concentrata sull'interrogatorio di Corona e sulla versione fornita dalla Meloni. Il procedimento giudiziario prosegue per stabilire eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel 2023 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione, a seguito di un articolo, pubblicato su un sito dell’ex paparazzo, contenente voci sulla vita privata della premier. A tre anni dalla denuncia, il processo inizia con la prima udienza a Palazzo Chigi. La denuncia di Giorgia Meloni a Fabrizio Corona La denuncia per diffamazione di Giorgia Meloni è relativa a un articolo pubblicato nell’ottobre 2023 sul sito ideato da Fabrizio Corona, Dillingernews.it. Il pezzo era firmato semplicemente “redazione” e alludeva alla vita privata della premier. In particolare si leggeva: “Da Catania arriva una voce. La premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell’Isola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

fabrizio corona a processo per diffamazione contro giorgia meloni interrogati entrambi a palazzo chigi
© Virgilio.it - Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Giorgia Meloni, interrogati entrambi a Palazzo Chigi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Processo Fabrizio Corona: Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi

Video Processo Fabrizio Corona: Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Fabrizio Corona a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con Giorgia Meloni: il processo per diffamazione contro l’ex paparazzo trasloca nella sede del governo

Leggi anche: Giorgia Meloni e Fabrizio Corona, il processo giovedì a Palazzo Chigi

fabrizio corona fabrizio corona a processoFabrizio Corona a processo per bancarotta, salta il patteggiamento: Piuttosto torna in galera, non dà i soldiFabrizio non gli darà quei soldi, piuttosto torna in galera. Così l’avvocato Chiesa ha sintetizzato la posizione di Fabrizio Corona in relazione a un credito vantato da un commercialista che ora è p ... fanpage.it

fabrizio corona fabrizio corona a processoFabrizio Corona e il processo per bancarotta: un commercialista fa saltare il patteggiamentoIl professionista, parte civile, solleva una questione di ammissibilità: decisione rinviata. Il legale dell’ex fotografo: Credito infondato, quei soldi non glieli deve e non glieli darà ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web