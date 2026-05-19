Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Giorgia Meloni interrogati entrambi a Palazzo Chigi
Nel 2023, Giorgia Meloni ha presentato una denuncia per diffamazione contro Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi, entrambi sono stati ascoltati in un procedimento che si è svolto a Palazzo Chigi. La vicenda riguarda le dichiarazioni e le affermazioni fatte dall'ex paparazzo, che sono contestate dalla leader politica. La prima udienza del processo si è concentrata sull'interrogatorio di Corona e sulla versione fornita dalla Meloni. Il procedimento giudiziario prosegue per stabilire eventuali responsabilità.
Nel 2023 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione, a seguito di un articolo, pubblicato su un sito dell’ex paparazzo, contenente voci sulla vita privata della premier. A tre anni dalla denuncia, il processo inizia con la prima udienza a Palazzo Chigi. La denuncia di Giorgia Meloni a Fabrizio Corona La denuncia per diffamazione di Giorgia Meloni è relativa a un articolo pubblicato nell’ottobre 2023 sul sito ideato da Fabrizio Corona, Dillingernews.it. Il pezzo era firmato semplicemente “redazione” e alludeva alla vita privata della premier. In particolare si leggeva: “Da Catania arriva una voce. La premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell’Isola. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Processo Fabrizio Corona: Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi
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Il processo per diffamazione tra Fabrizio #Corona e #Meloni si terrà il 21 maggio a @Palazzo_Chigi, dove la premier sarà ascoltata come parte civile. L’udienza riguarda un articolo del 2023 su presunti rapporti tra Meloni e Manlio Messina x.com
Diffamazione a Meloni: il processo a Fabrizio Corona entra a Palazzo Chigi https://qds.it/diffamazione-meloni-processo-fabrizio-corona-palazzo-chigi/ facebook
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