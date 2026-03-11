A teatro un omaggio al mondo interiore degli adolescenti | il Testori ospita Every brilliant thing

Venerdì 13 marzo alle 20.30, il Teatro Testori presenta “Every Brilliant Thing”, uno spettacolo scritto da Duncan Macmillan e Jonny Donahoe. La rappresentazione è interpretata da Pietro Mazzoldi e diretta da Angelo Facchetti, con la traduzione di Michele Panella. L’evento si concentra sul mondo interiore degli adolescenti e si svolge nel teatro locale.