Napoli Est ecco i fondi per rifare il depuratore | Mare sempre più ok

Da ilmattino.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Napoli Est sono stati assegnati fondi destinati alla ristrutturazione del depuratore, con l’intento di migliorare la qualità delle acque marine. L’obiettivo è rendere balneabile l’intera costa cittadina, estendendo le aree di interesse da ovest a est. La misura si inserisce in un piano di interventi pubblici per migliorare le condizioni ambientali e sanitarie del territorio.

L’obiettivo di avere l’intera costa di Napoli balneabile, da ovest cioè Bagnoli a est ovvero San Giovanni a Teduccio, è più vicino. Due, massimo tre anni e sarà realtà. Il nodo da sciogliere era il recupero dell’ex depuratore di San Giovanni, vetusto e non più adatto alle esigenze della città. Ebbene, il primo giugno inizieranno i lavori che dureranno 540 giorni. Un’operazione da 111 milioni che non è solo il revamping dell’ex depuratore, ma anche di rigenerazione urbana. Perché la struttura di San Giovanni diventerà una piazza a mare collegata al Museo di Pietrarsa, ne verrà fuori - come si legge nel “Documento Preliminare alla Progettazione” del Comune. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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