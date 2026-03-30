Napoli Est la spagnola Acciona si aggiudica il restyling del depuratore da 111 milioni

La società spagnola Acciona, con la sua divisione dedicata ai servizi idrici, ha vinto l’appalto per la ristrutturazione del depuratore situato a Napoli Est. L’intervento, del valore di 111 milioni di euro, prevede lavori di ammodernamento dell’impianto di depurazione. La firma dell’accordo è stata ufficializzata di recente, confermando l’incarico alla società europea per l’esecuzione dell’intervento.

Sarà la spagnola Acciona, attraverso la sua divisione idrica, a realizzare la modernizzazione dell’impianto di depurazione di Napoli Est, un intervento dal valore di 111 milioni di euro. Lo riporta il quotidiano “El Economista”. L’azienda guiderà l’alleanza vincitrice insieme ai partner italiani Fisia Italimpianti e Ottogas, con l’obiettivo di rinnovare uno degli snodi infrastrutturali più rilevanti per l’area metropolitana. Un impianto per oltre 800mila cittadini. Al termine dei lavori, l’impianto sarà in grado di servire oltre 800mila persone distribuite in 14 comuni, confermandosi un’infrastruttura strategica per l’intero sistema urbano di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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