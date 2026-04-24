Jashari Juve possibile colpo a sorpresa in estate per rinforzare il centrocampo Valutazioni in corso alla Continassa
La Juventus sta valutando l'acquisto di un centrocampista, con una possibile operazione che potrebbe concretizzarsi durante la sessione estiva di mercato. La società sta analizzando attentamente le caratteristiche del giocatore, mentre le trattative sono ancora in fase preliminare. La decisione finale dipenderà dall'esito delle valutazioni e dalle eventuali offerte che arriveranno nei prossimi mesi.
di Angelo Ciarletta Jashari Juve, possibile colpo a sorpresa per l’estate per rinforzare la mediana bianconera. Valutazioni in corso alla Continassa: le ultime. La Juve progetta il futuro a centrocampo mentre si avvicina la sfida Champions contro il Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri avrebbero messo nel mirino Ardon Jashari. L’obiettivo di Luciano Spalletti è quello di raddoppiare i registi in rosa per passare eventualmente al modulo 4-3-3. MERCATO JUVENTUS LIVE Il calciatore svizzero era già seguito ai tempi del Bruges, ma il Milan lo acquistò per 34 milioni su indicazione di Igli Tare. Tuttavia, un grave infortunio al perone ha limitato lo svizzero a sole 13 presenze sotto la guida di Massimiliano Allegri, che gli ha spesso preferito Luka Modric.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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