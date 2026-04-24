Jashari Juve possibile colpo a sorpresa in estate per rinforzare il centrocampo Valutazioni in corso alla Continassa

La Juventus sta valutando l'acquisto di un centrocampista, con una possibile operazione che potrebbe concretizzarsi durante la sessione estiva di mercato. La società sta analizzando attentamente le caratteristiche del giocatore, mentre le trattative sono ancora in fase preliminare. La decisione finale dipenderà dall'esito delle valutazioni e dalle eventuali offerte che arriveranno nei prossimi mesi.