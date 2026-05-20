Fabian Ruiz ha affermato di mantenere un forte legame con il Napoli e di seguirne sempre le vicende. Nel corso della sua carriera, il suo ruolo tattico si è evoluto passando dal club italiano a quello francese, adattandosi alle diverse esigenze delle squadre. Una curiosa coincidenza statistica riguarda il numero di presenze: le sue partite disputate con il Napoli e con il club di Parigi si attestano a cifre molto vicine. Questi dettagli sono stati oggetto di analisi tra gli addetti ai lavori.

? Punti chiave Come si è evoluto il suo ruolo tattico tra Napoli e Parigi?. Quale curiosa coincidenza statistica lega le sue presenze nei due club?. Perché il gol contro l'Arsenal è ancora nella sua mente?. Quanto ha influito il cambio di sistema di Luis Enrique sui suoi assist?.? In Breve Ruiz ha collezionato 166 presenze con il Napoli segnando 22 reti e 15 assist.. Al PSG il giocatore ha registrato 16 gol e 26 assist in 166 partite.. Il trasferimento dal Real Betis al Napoli avvenne nel 2018 per 30 milioni di euro.. Il PSG affronterà l'Arsenal di Riccardo Calafiori dopo la vittoria in finale contro l'Inter.. Il centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz ha rivelato il forte legame che lo unisce ancora al Napoli, mentre si prepara per la sfida decisiva della Champions League contro l’Arsenal. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabian Ruiz: “Il legame con il Napoli è fortissimo, li seguo sempre

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Fabian Ruiz ou zaïre Emery au milieu de terrain

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