Fa un giro in moto con un amico per festeggiare il compleanno | ragazzo morto a 23 anni

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio a Caprino Veronese, in provincia di Verona. La vittima aveva appena festeggiato il suo compleanno e si trovava in sella a una moto insieme a un amico. L'incidente si è verificato ai piedi del monte Baldo e ha coinvolto anche l'altra persona presente al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

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Un giro in moto con un amico per festeggiare il suo compleanno. Poi la tragedia. Elia Sarzi Braga, 23 anni appena compiuti, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio in un drammatico incidente avvenuto a Caprino Veronese, comune della provincia di Verona ai piedi del monte Baldo. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIGLIODIEGO E STATO SPINTO A TERRA DAI SUOI COMPAGNI DI CALCIO E DA MIRKO IL BULLO.. Sullo stesso argomento Muore in moto il giorno del suo compleanno: Elia aveva 23 anniAveva trascorso il pomeriggio tra le curve del Monte Baldo, insieme a un amico e alla passione che lo accompagnava da sempre: la moto. Cremona, petardi davanti al carcere per festeggiare il compleanno dell'amico detenutoSul posto sono sopraggiunti immediatamente equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona che hanno proceduto all’identificazione degli autori. !!!!!!!! 2^ vittoria in MotoGP in carriera per il pilota italiano della VR46 2° Mir, 3° Aldeguer, 4° Bagnaia, 5° Bezzecchi. Caduta nell’ultimo giro per Pedro Acosta, a lungo davanti a tutti. 3 ripartenze dopo le due ba x.com Montare in moto è un'esperienza umiliante reddit Bezzecchi: Fa male, ma non ne avevo. Con un giro in più Ogura mi avrebbe fregatoIl commento di Marco Bezzecchi al secondo posto nel GP di Francia alle spalle di Jorge Martin. Il romagnolo resta in testa al Mondiale MotoGP ... formulapassion.it Un giro in moto per raccogliere fondi contro il tumore al senoUn giro in moto per raccogliere fondi per la prevenzione contro il tumore al seno. Si farà oggi e a... Un giro in moto per raccogliere fondi per la prevenzione contro il tumore al seno. Si farà oggi e ... ilrestodelcarlino.it