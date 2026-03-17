Cremona petardi davanti al carcere per festeggiare il compleanno dell' amico detenuto

A Cremona, persone hanno lanciato petardi davanti al carcere per festeggiare il compleanno di un amico detenuto. Sul luogo sono intervenute subito le Volanti della Questura, che hanno risposto alla situazione. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali conseguenze o dettagli aggiuntivi è stata comunicata.

Sul posto sono sopraggiunti immediatamente equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona che hanno proceduto all’identificazione degli autori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, petardi davanti al carcere per festeggiare il compleanno dell'amico detenuto Articoli correlati Venezuela, manifestazione a New York davanti al carcere dove è detenuto MaduroAlcune decine di manifestanti si sono radunati domenica fuori dalla prigione di Brooklyn, a New York, dove è detenuto il presidente venezuelano... Alla chiesa dell’Adorazione concerto per festeggiare il compleanno di Bach .Sabato 21 marzo alle 16 festeggeremo il primo giorno di primavera e i 341 anni dalla nascita di Johann Sebastian Bach (1685-1750) con un concerto... Approfondimenti e contenuti su Cremona petardi davanti al carcere per... Petardo contro il portiere Audero: al 19enne interista revocati gli arresti domiciliariIl Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con l’obbligo di presentazione ... cremonaoggi.it Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, revocati i domiciliari al 19enne ultrà interista: «Chiedo scusa a tutti»La decisione del Tribunale del Riesame di Brescia: per il giovane ci sarà solo l'obbligo di firma. brescia.corriere.it