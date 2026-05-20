Nel fine settimana del 22-24 maggio si svolgerà il Gran Premio del Canada, che nel 2026 si tiene in anticipo rispetto alle edizioni precedenti. Le statistiche della gara mostrano che il pilota con più anni di confronto diretto con un altro campione si trova ancora a pari merito, senza aver mai superato l’avversario nelle competizioni ufficiali. Questa edizione si preannuncia interessante per i confronti tra i protagonisti del passato e del presente della Formula 1.

Il weekend del 22-24 maggio sarà dedicato al Gran Premio del Canada, che in questo 2026 è stato anticipato di qualche settimana rispetto alle abitudini. La consuetudine era quella di correre a Montreal nel mese di giugno, una dinamica cominciata nel 1982 e proseguita sino allo scorso anno. È stata la nascita del GP di Miami a cambiare le carte in tavola. Allo scopo di evitare un andirivieni logistico tra Nord America ed Europa si è giustamente deciso di assimilare l’appuntamento canadese a quello della Florida. In realtà, si torna agli anni ’80, quando la corsa del Quebec era “agganciata” a quella di Detroit. Montreal ospita il Gran Premio del Canada dal 1978 su un tracciato che, da allora, sostanzialmente non è mai cambiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, statistiche GP Canada 2026. Hamilton appaiato a Schumacher da anni, senza mai sorpassarlo!

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