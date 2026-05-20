Kimi Antonelli si prepara a partecipare al GP del Canada nel 2026, con la possibilità di stabilire un record che non ha precedenti nella storia di 76 anni della Formula 1. Attualmente, il pilota ha conquistato tre vittorie consecutive nei Gran Premi di Cina, Giappone e Miami, piazzandosi come uno dei protagonisti di questa stagione. La sua presenza nel circuito canadese sarà seguita con attenzione, considerando il potenziale di un risultato storico.

Kimi Antonelli vanta una sequenza di tre affermazioni consecutive, essendosi imposto nei Gran Premi di Cina, Giappone e Miami. Apparentemente nulla di speciale, sono tante le strisce di tre successi nella storia della F1. Tuttavia, il teenager italiano ha cominciato il filotto con la propria maiden victory, ossia la prima della carriera. Questo è il dato da approfondire in vista del GP del Canada. Antonelli è diventato solamente il terzo pilota della storia a calare un tris in apertura. A precederlo erano stati Damon Hill nel 1993 e Mika Häkkinen a cavallo del 1997 e del 1998. Dunque, il caso del finlandese è unico, in quanto primeggiò nel Gran Premio conclusivo di una stagione e, a distanza di mesi, nei primi due di quella successiva, con altre monoposto (e un regolamento tecnico diverso). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Canada 2026. Kimi Antonelli può calare un poker senza precedenti in 76 anni di storia. Se son rose, fioriranno…

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Can Kimi Antonelli REALLY win the 2026 F1 World Championship

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