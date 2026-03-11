Il Gran Premio di Cina 2026 si terrà domenica 15 marzo e rappresenta la diciannovesima edizione della gara a Shanghai. Per la prima volta si svolgerà in inverno, modificando la tradizione delle precedenti edizioni. La corsa coinvolge diversi piloti e team di Formula 1, con Lewis Hamilton che si è distinto come il protagonista della gara. La gara si svolgerà sul circuito di Shanghai, coinvolgendo numerosi appassionati di motorsport.

Domenica 15 marzo 2026 si disputerà la diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina. Sarà però la prima a tenersi in inverno. Difatti, nel momento della sua nascita (2004), l’appuntamento asiatico era collocato a inizio autunno. È stato poi spostato in primavera dal 2009 e l’ulteriore anticipo, deciso per il 2025, ha fatto sì che quest’anno si corra prima dell’equinozio. Il contesto sarà, come d’abitudine, l’impressionante autodromo edificato a Jiading, un distretto situato a nord-ovest di Shanghai. Costruito tra il 2003 e il 2004, è dotato di tribune e strutture di supporto mastodontiche. All’epoca della sua realizzazione, costò la bellezza di 450 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, statistiche GP Cina 2026: Lewis Hamilton è lo ‘Huangdi’ di Shanghai

Pole Position: Lewis Hamilton 6 (2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017) Vittorie Piloti: Lewis Hamilton 6 (2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019) Vittorie Team: Mercedes 6 (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019)