La Ferrari ha presentato le nuove SF-26, caratterizzate da un approccio discreto e da una mentalità più aggressiva. La squadra ha deciso di adottare un basso profilo e di evitare proclami, puntando a un cambiamento rispetto alla stagione precedente. I piloti e il team hanno iniziato il lavoro con determinazione, concentrandosi su un nuovo sviluppo senza enfatizzare troppo le strategie.

Serviva un cambio di passo in tutto, dopo un stagione come quella passata, e sia i piloti sia gli uomini Ferrari hanno iniziato col piglio giusto: basso profilo, zero proclami. I test invernali hanno dato segnali positivi: le vetture di Maranello sembrano di un altro stampo rispetto alle fallimentari SF-25 dello scorso anno. Le novità tecniche sulle SF-26 appena nate hanno portato il Cavallino finalmente a rischiare, spingendosi fino alle aree più ‘grigie’ del regolamento. Una mentalità più aggressiva che per molti anni non si era vista, quando il team in rosso — fatta eccezione per il caso del ‘flussometro’ tra 2019 e 2020 — puntava a macchine per lo più in linea, senza osare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - F1, una nuova Ferrari: basso profilo e mentalità aggressiva. Le nuove SF-26 osano nelle “zone grigie” del regolamento

Ferrari presenta la monoposto per il Mondiale F1: svelata la SF-26, regolamento rivoluzionato. Primo rombo per HamiltonOggi è stata presentata la Ferrari SF-26, la monoposto con cui il Cavallino Rampante affronterà il Mondiale F1 2026: la stagione, che si aprirà...

Hamilton sale sulla Ferrari SF-26 e spiega subito come funziona l’aerodinamica attiva sulle nuove F1Lewis Hamilton debutta con la Ferrari SF-26 a Fiorano e mostra l'aerodinamica attiva delle nuove F1 2026: ecco come funzionano ali mobili e nuove...

La FOLLE NUOVA Ferrari SF-26! Maranello HA SVELATO il VERO SEGRETO della macchina 2026!

Una selezione di notizie su F1 una nuova Ferrari basso profilo e....

Temi più discussi: Le speranze Ferrari, il caso motori, le nuove regole: domande e risposte sul Mondiale di F1 al via; Ferrari, tocca a te: la svolta tecnica è l'occasione per Leclerc e Hamilton; Modifica alle partenze, la Ferrari non ci sta: Sorpresi dalla FIA, abbiamo fatto delle scelte; F1 | Ferrari: ecco perché la SF-26 in Australia cerca una partenza bruciante.

F1, Charles Leclerc al bivio: o la Ferrari sarà competitiva per il Mondiale o le strade potrebbero separarsiCharles Leclerc si appresta a iniziare l’ottava stagione da pilota Ferrari in F1. Un’annata carica di incognite, segnata dall’introduzione di un nuovo ... oasport.it

F1, i pronostici di Helmut Marko: ecco dove finirà la Ferrari il GP di AustraliaL’ex consigliere della Red Bull Racing osserverà dal divano di casa la sfida tra i top team di F1 nella nuova era ibrida a Melbourne. reportmotori.it

#AstonMartin "sedia elettrica": che flop Newey! #Ferrari, #Hamilton accende i motori: "Ho ancora fame" x.com

Charles Leclerc scalda i motori in vista del GP d’Australia 2026: “Faccio del mio meglio e spero che significhi la vittoria”. Pressione e aspettative alte per la Ferrari, ma il monegasco resta concentrato - facebook.com facebook