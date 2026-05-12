Ferrari nei guai dopo gli 11 aggiornamenti alla SF-26 di Miami | Smedley lancia l'allarme sugli sviluppi

Durante il Gran Premio di Miami, la Ferrari ha presentato il suo più grande pacchetto di aggiornamenti alla SF-26, con 11 modifiche apportate alla vettura. Tuttavia, le prestazioni durante la corsa non hanno soddisfatto le aspettative, lasciando incertezza sulla direzione futura dello sviluppo. La squadra ha affrontato critiche per il risultato del weekend, e un esperto ha espresso preoccupazione riguardo agli sviluppi recenti.

La Ferrari ha introdotto a Miami il pacchetto di aggiornamenti più corposo della stagione sulla SF-26, ma il weekend non ha prodotto la svolta attesa. L'ex ingegnere della scuderia di Maranello Rob Smedley ha spiegato perché il vero pericolo non è solo il gap rimasto in pista, ma il possibile cortocircuito nello sviluppo della monoposto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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prima di Miami e dopo Miami. guai a dire che a volte può essere anche colpa del pilota eh signora mia. #F1 #Ferrari #Hamilton x.com

Ferrari nei guai dopo gli 11 aggiornamenti alla SF-26 di Miami: Smedley lancia l’allarme sugli sviluppiLa Ferrari ha introdotto a Miami il pacchetto di aggiornamenti più corposo della stagione sulla SF-26, ma il weekend non ha prodotto la svolta attesa ... fanpage.it