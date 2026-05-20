Expat o immigrati? A Londra scrittori italiani a confronto

A Londra, scrittori italiani si confrontano sui termini “expat” e “immigrato”, analizzando le definizioni e le caratteristiche di ciascuna categoria. La discussione si concentra sulle modalità di migrazione, sulle motivazioni e sulle percezioni legate alla presenza di italiani nel Regno Unito. Le conversazioni si svolgono in contesti pubblici e privati, coinvolgendo autori che hanno scelto di vivere e scrivere all’estero. L’attenzione si concentra sulle esperienze personali e sulle differenze tra le due etichette senza ulteriori interpretazioni o commenti.

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Roma, 20 mag. (askanews) – Cosa distingue un immigrato da un expat? Quali sono le differenze fondamentali tra chi sceglie di vivere lontano dalla terra natia e chi è costretto a farlo per forza di circostanze? All’Istituto Italiano di Cultura di Londra, diretto da Francesco Bongarrà, ne hanno parlato Emanuela Achenoum – la giovane scrittrice italiana autrice di Tangerinn, recentemente uscito nella traduzione inglese di Lucy Rand per Europa Editions – e Vincenzo Latronico, autore di “Perfezioni”. Lo scrittore si trova in questi giorni a Londra anche per lo European Writers Festival, anche grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento «Super Book», a New York premio dei premi per otto scrittori italianiIl nostro obiettivo è aumentare la presenza della narrativa italiana tradotta in inglese negli Stati Uniti, dove la quota di letteratura straniera... Galimberti: “Noi italiani siamo razzisti perché abbiamo paura degli immigrati”Il filosofo Umberto Galimberti a In Onda su La7 sui fatti di Modena: "Siamo razzisti perché abbiamo paura che gli immigrati siano più forti di noi".