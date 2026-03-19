Super Book a New York premio dei premi per otto scrittori italiani

Otto scrittori italiani sono stati premiati durante l’evento “Super Book” a New York, riconoscimento che celebra la narrativa italiana tradotta in inglese. L’evento si è svolto presso un’importante location della città e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo culturale e letterario. Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, ha sottolineato l’obiettivo di aumentare la presenza di questa letteratura negli Stati Uniti.

Il nostro obiettivo è aumentare la presenza della narrativa italiana tradotta in inglese negli Stati Uniti, dove la quota di letteratura straniera resta ancora molto contenuta – ha detto Claudio Pagliara, direttore dell’ Istituto Italiano di Cultura di New York –. SuperBook è un progetto nuovo sotto molti aspetti: è un “premio dei premi“, ispirato simbolicamente al modello del Super Bowl. Siamo convinti che una giuria radicata negli Stati Uniti e capace di leggere in italiano sia nella posizione ideale per individuare il libro con le maggiori possibilità di affermarsi nel mercato americano». Gli autori in concorso sono: Andrea Bajani, «L’anniversario» (Feltrinelli); Nicolò Cavallaro, «Il lama dell’Alabama» (Hacca Edizioni); Teresa Ciabatti, «Donnaregina» (Mondadori); Nicola H. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «Super Book», a New York premio dei premi per otto scrittori italiani Articoli correlati Otto vittorie su otto partite per la Pescara Nuoto & Pallanuoto: si arrende anche il Villa YorkProsegue la cavalcata vincente della Pescara Nuoto e Pallanuoto nel campionato di Serie B girone 3. Diecimila scrittori al Premio letterarioCITTÀ DI CASTELLO Sono circa 10mila gli scrittori che nel corso dei primi 20 anni hanno partecipato al Premio Letterario Castello. Contenuti e approfondimenti su Super Book Temi più discussi: Nasce SuperBook - Il Premio dei Premi; Linea New York—From Raphael to SuperBook; Intervista esclusiva al direttore dell’IIC-NY Claudio Pagliara; Xiaomi Book 14 Pro in arrivo: il primo laptop in tre anni, con Panther Lake. «Super Book», a New York premio dei premi per otto scrittori italianiIl nostro obiettivo è aumentare la presenza della narrativa italiana tradotta in inglese negli Stati Uniti, dove la quota di letteratura straniera resta ... gazzettadelsud.it Italia-Usa: nasce Superbook, a New York gli otto vincitori dei principali premi letterari italianiL'Istituto Italiano di Cultura di New York ha annunciato la prima edizione di SuperBook, una nuova competizione letteraria che ... agenzianova.com Il libro illustrato di Rosalinda. L'albo protagonista di Super Mario Galaxy Copertina rigida è in sconto del 5% a 21,75€ Data di uscita - 17 marzo 2026 https://amzlink.to/az0uGlYOtk6Hd - facebook.com facebook