Sandro Tonali, ex calciatore del Milan, è stato visto nel settore ospiti dello stadio Rigamonti durante la partita di playoff di Serie C. Le immagini dell’ex centrocampista sono state condivise sui social network, attirando l’attenzione dei tifosi. La presenza di Tonali ha attirato l’interesse di chi seguiva l’incontro tra le due squadre. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla motivazione della sua visita o al suo coinvolgimento con le squadre in campo.

Sandro Tonali è tornato a Brescia. Sfruttando la fine della stagione con il suo Newcastle (manca ormai soltanto una partita per chiudere la stagione in Premier League), il centrocampista è riapparso sugli spalti del 'Rigamonti'. L'occasione è stata la sfida tra Union Brescia, club sorto dopo il fallimento della vecchia società, e il Casarano, match valido per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Gli scatti del giocatore in tribuna sono diventate immediatamente virali sui social. Tonali ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del vecchio Brescia, esordendo con la prima squadra a soli 17 anni. Etichettato da molti come l'erede di Andrea Pirlo, nel 2019 fu tra i trascinatori della promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Tonali torna a Brescia per seguire i playoff di Serie C: le immagini fanno il giro dei social

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