Italia le convocazioni di Gattuso per i playoff Mondiali | torna Chiesa presenti anche Tonali e Bastoni

Il commissario tecnico italiano ha ufficializzato la lista dei convocati per i playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord. Tra i nomi spiccano quelli di Chiesa, che fa il suo ritorno in nazionale, e anche Tonali e Bastoni sono stati inclusi nell’elenco. La partita rappresenta un passaggio decisivo per l’accesso alla finale mondiale. La sfida si terrà tra pochi giorni.

C’era grande attesa per conoscere le scelte del ct Gennaro Gattuso in vista deiplayoff Mondiali, e ora è arrivata l’ufficialità.Il tecnico azzurro ha diramato la lista dei convocati per la semifinale contro l’Irlanda del Nord, in programmagiovedì 26 marzo. Le convocazioni resteranno valide anche per l’eventuale finale del 31 marzo, che l’Italia giocherebbe contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Gran parte della rosa era già definita, ma restavano alcune incognite legate soprattutto alle condizioni fisiche di diversi giocatori chiave. In particolare, tengono banco i recuperi di Sandro Tonalie Alessandro Bastoni, entrambi alle prese con problemi fisici nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia, le convocazioni di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, presenti anche Tonali e Bastoni Articoli correlati Convocati Italia playoff Mondiali: 3 giocatori della Juventus nella lista di Gattuso. Torna Chiesa, ecco chi è stato esclusodi Redazione JuventusNews24Convocati Italia, le scelte di mister Gennaro Gattuso per il playoff. Leggi anche: Gattuso ha scelto! Ecco gli azzurri per i playoff: debutta Palestra, torna Chiesa. Tonali c'è Una raccolta di contenuti su Italia le convocazioni di Gattuso per i... Temi più discussi: L’IA dice a Gattuso i convocati dell’Italia per i playoff dei Mondiali 2026: fuori Retegui, c’è Gallo; I possibili convocati di Gattuso per i playoff dell'Italia: certezze, assenti e dubbi; Italia, Gattuso sceglie i convocati per i playoff: due spine, i big dell’Inter in crisi e il rebus Raspadori; Playoff Mondiali 2026, come si prepara l'Italia alla sfida con l'Irlanda del Nord: i possibili convocati di Gattuso. I convocati dell’Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali: Chiesa la sorpresaI convocati ufficiali dell’Italia di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. Il CT azzurro ha convocato 28 calciatori. Prima volta di Palestra, Federico Chiesa è la sorpresa. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it Italia, i 28 convocati di Gattuso per Irlanda del Nord e Bosnia/GallesLe scelte del ct per i playoff Mondiali. msn.com I calciatori convocati dall’Italia per i playoff di qualificazione ai Mondiali x.com Eurosport Italia added a new photo — in... - Eurosport Italia - facebook.com facebook