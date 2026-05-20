Ex Carducci demolizione al palo Serve un’altra bonifica per amianto

La demolizione dell’edificio scolastico ex Carducci non è stata completata come previsto a marzo, a causa della presenza di materiali con amianto. La presenza di sostanze pericolose ha richiesto ulteriori interventi di bonifica prima di procedere con la demolizione. L’amministrazione comunale aveva programmato l’abbattimento, ma l’intervento si è fermato in attesa di interventi di messa in sicurezza. La richiesta di una nuova bonifica si rende necessaria per rispettare le norme di sicurezza e procedere con i lavori.

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La demolizione del plesso scolastico Carducci – a cui l’amministrazione comunale intendeva procedere già entro la fine dello scorso mese di marzo – non si è potuta fare per la presenza di materiali contenenti amianto. Lo si apprende dalla determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione comunale ha affidato un nuovo intervento di bonifica nell’ex scuola, nell’ambito del progetto di sostituzione edilizia del plesso Poggi-Carducci del quale, a oggi, è completata la parte Poggi. In realtà famiglie e personale del plesso Poggi – di cui si erano fatti portavoce i gruppi di opposizione – avevano protestato di fronte alla possibilità che si procedesse all’abbattimento a lezioni in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Carducci, demolizione al palo. Serve un’altra bonifica per amianto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Demolizione della Carducci a lezioni in corso. Le famiglie chiedono l’intervento dell’AslSarzana, 6 marzo 2026 – Non c’è pace per il nuovo polo scolastico Poggi-Carducci. Avviata la bonifica per rimuovere amianto e rifiutiSono iniziati nella giornata del 26 marzo i lavori di bonifica in via Nocelle, da anni purtroppo nota come punto di sversamento abusivo di rifiuti,... Nuova bonifica dell’amianto nell’ex scuola Carducci di Sarzana prima della demolizioneIl Comune di Sarzana ha affidato un nuovo intervento di bonifica dell’amianto nell’area dell’ex scuola Carducci, nell’ambito dei lavori di sostituzione edilizia del plesso scolastico. La determinazion ... msn.com Scuole Pascoli e Carducci, via alle demolizioniDopo Pasqua partirà la demolizione della scuola Pascoli, mentre per la Carducci si dovrà attendere giugno, al termine dell’anno scolastico. L’annuncio del vicesindaco Francesco Grassi mette una data ... ilrestodelcarlino.it