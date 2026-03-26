Lunedì 26 marzo sono iniziati i lavori di bonifica in via Nocelle, una zona nota da tempo come punto di sversamento abusivo di rifiuti, tra cui anche materiali pericolosi come amianto. Le operazioni mirano a rimuovere i rifiuti e i materiali pericolosi presenti nell’area, che negli anni ha subito diverse segnalazioni per lo stato di degrado e inquinamento.

Sono iniziati nella giornata del 26 marzo i lavori di bonifica in via Nocelle, da anni purtroppo nota come punto di sversamento abusivo di rifiuti, anche pericolosi. L’intervento, affidato a una ditta specializzata, riguarda in particolare la rimozione di amianto e altri materiali inquinanti, segnando un passo concreto verso il ripristino della sicurezza ambientale e del decoro urbano. Si tratta di un’azione attesa da tempo dalla cittadinanza, che finalmente vede una risposta concreta da parte dell’amministrazione comunale. A sottolinearlo è il consigliere delegato all'Ambiente e all'Ecologia Francesco Sorbo, che parla di “un impegno forte e deciso, frutto di attenzione e responsabilità verso il territorio”, auspicando al contempo “il buon senso dei cittadini affinché simili situazioni non si ripetano”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Avviata la bonifica per rimuovere amianto e rifiuti

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