Demolizione della Carducci a lezioni in corso Le famiglie chiedono l’intervento dell’Asl

A Sarzana, le famiglie chiedono l’intervento dell’Asl mentre la demolizione della scuola Carducci procede durante le lezioni in corso. La demolizione del nuovo polo scolastico Poggi-Carducci sta creando tensioni tra genitori e istituzioni, con le famiglie che chiedono chiarimenti e interventi urgenti. La situazione si sta sviluppando nel contesto di un intervento in corso che coinvolge studenti, insegnanti e residenti.

Sarzana, 6 marzo 2026 – Non c'è pace per il nuovo polo scolastico Poggi-Carducci. Dopo l'incidente di cui è rimasta vittima un'alunna delle elementari, colpita alla testa da una recinzione di cantiere caduta (recinzioni sulla cui sicurezza, poche settimane prima, i genitori avevano chiesto rassicurazioni), le famiglie esprimono preoccupazione per la volontà dell'amministrazione di procedere alla demolizione del plesso Carducci a lezioni in corso nel plesso Poggi, sede della primaria Capoluogo a tempo pieno. Preoccupazioni già espresse dalle forze politiche di minoranza, che genitori e rappresentanti di classe rilanciano, con una lettera aperta inviata alla sindaco Cristina Ponzanelli, all'Ufficio di Sanità Pubblica e Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, ai vigili del fuoco e all'ufficio scolastico provinciale.