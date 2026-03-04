Balli di corteggiamento e polka chinata | al teatro Bonci un weekend dedicato alla danza

La rassegna "L’altro sguardo. Linguaggi della scena contemporanea" si apre al Teatro Bonci questo fine settimana con un appuntamento dedicato ad Alessandro Sciarroni, Leone d'Oro per la danza alla Biennale di Venezia 2019. Il coreografo, attivo nell’ambito internazionale delle performing arts con opere ospitate in festival, musei e spazi non convenzionali d’Europa, Nord e Sud America e Asia, presenta per la prima volta a Cesena due lavori, "Save the last dance for me" e "Op. 22 No. 2", in un’unica serata. Per "Save the last dance for me", Sciarroni lavora con i danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini sui passi tradizionali della polka chinata bolognese, uno spettacolare ballo di corteggiamento eseguito in origine da soli uomini e risalente ai primi del Novecento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

