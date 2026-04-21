A Hollywood si è tenuta una cerimonia di celebrazione in occasione del conferimento dell’AFI Life Achievement Award a Eddie Murphy. Numerosi attori, registi e professionisti del cinema sono accorsi sul red carpet, tra cui Spike Lee, Eva Longoria, Mike Myers e Colman Domingo. La serata ha visto la partecipazione di molte star e fan, con la presenza di rappresentanti di studi cinematografici e personalità del settore.

(askanews) – Tante star e fan, registi, attori, dirigenti di studi cinematografici, si sono ritrovati a Hollywood: da Spike Lee a Colman Domingo, da Mike Myers a Eva Longoria, solo per citarne alcuni, hanno sfilato sul red carpet per celebrare l’AFI Life Achievement Award assegnato ad Eddie Murphy. Un premio per celebrare una lunga carriera dell’attore comico, oggi 65 anni, che con le sue interpretazioni ha fatto ridere generazioni, in film come la trilogia di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Il dottor Dolittle. Il prestigioso American Film Institute Life Achievement Award, viene assegnato a figure chiave del cinema, di recente è stato assegnato a Nicole Kidman e Francis Ford Coppola.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Eddie Murphy riceve l'AFI Life Achievement Award: la celebrazione a Hollywood con tante star, aa Spike Lee a Eva Longoria. Il video

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