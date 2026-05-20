Eurovision 2026 festa a Sofia per Dara e per il primo storico trionfo del Paese

A Sofia, migliaia di persone si sono radunate nel centro della città per celebrare la vittoria di Dara all’Eurovision Song Contest 2026. La serata è stata caratterizzata da bandiere, musica e luci, con i fan che hanno riempito le strade per festeggiare il primo successo del Paese nel concorso. La vittoria di Dara ha suscitato entusiasmo tra i presenti, che hanno condiviso momenti di gioia e festeggiamenti fino a tarda notte.

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