Eurovision 2026 festa a Sofia per Dara e per il primo storico trionfo del Paese
A Sofia, migliaia di persone si sono radunate nel centro della città per celebrare la vittoria di Dara all’Eurovision Song Contest 2026. La serata è stata caratterizzata da bandiere, musica e luci, con i fan che hanno riempito le strade per festeggiare il primo successo del Paese nel concorso. La vittoria di Dara ha suscitato entusiasmo tra i presenti, che hanno condiviso momenti di gioia e festeggiamenti fino a tarda notte.
Bandiere, musica e migliaia di fan in festa nel cuore di Sofia per celebrare la storica vittoria di Dara all’Eurovision Song Contest. La cantante bulgara, vincitrice della settantesima edizione del concorso andata in scena a Vienna, è stata accolta da una folla entusiasta in piazza Knyaz Alexander I. Dopo aver eseguito dal vivo “Bangaranga”, il brano che ha conquistato pubblico e giurie europee, alla ventisettenne è stata consegnata simbolicamente la chiave della capitale bulgara. Per la Bulgaria si tratta del primo successo nella storia dell’Eurovision. Questo articolo Eurovision 2026, festa a Sofia per Dara e per il primo storico trionfo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Eurovision 2026: Dara torna a Sofia da vincitrice. Le tv bulgare cambiano programmazione
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Sofia prepara una grande festa per DARA dopo la storica vittoria all’Eurovision 2026. Evento live in Piazza Knyaz Alexander I con diretta BNT #eurovision2027 #Eurovision2026 #DARA #Bangaranga x.com
LaPresse. . Dara 27 anni vince Eurovision Song Contest 2026 e torna a Sofia Bulgaria Centinaia fan festa aeroporto Vasil Levski bandiere cori trofeo. Le tv bulgare cambiano programmazione per trasmettere arrivo in diretta. Un paese intero si è fermato per lei facebook
I risultati completi della Finale del Grande Evento Eurovisione 2026 sono stati pubblicati reddit
Eurovision 2026, festa a Sofia per Dara e per il primo storico trionfo del Paese(LaPresse) Bandiere, musica e migliaia di fan in festa nel cuore di Sofia per celebrare la storica vittoria di Dara all’Eurovision Song Contest. stream24.ilsole24ore.com
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