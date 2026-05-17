La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria della Bulgaria, che ha ottenuto il massimo punteggio grazie alla performance di Dara e alla canzone “Bangaranga”. Durante la serata sono stati trasmessi numerosi video delle esibizioni, ma quella della rappresentante bulgara ha ricevuto il consenso più ampio. La competizione ha visto partecipanti da diversi paesi, con esibizioni che sono state seguite da pubblico e giuria internazionale. La vincitrice ha conquistato il primo posto con una performance energica e coinvolgente.

La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si chiude con un verdetto piuttosto inaspettato: la Bulgaria è la vincitrice assoluta grazie a Dara e al suo travolgente brano “Bangaranga”. In una finale carica di tensione tenutasi a Vienna, la cantante bulgara ha saputo conquistare sia le giurie nazionali che il pubblico a casa, ribaltando una classifica che, fino all’ultimo secondo, vedeva l’Israele in una posizione di netto vantaggio. Dara ha vinto la prima parte della serata, guidando la classifica dei giurati per gran parte delle votazioni. Durante l’intervista nel Green Room, la cantante è apparsa visibilmente emozionata, spiegando che “Bangaranga” non è solo una canzone, ma una filosofia di vita: il momento in cui si sceglie di farsi guidare dall’amore anziché dalla paura, entrando in armonia con l’universo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Eurovision 2026, stravince la Bulgaria con Dara e la sua “Bangaranga”! Tutti i video del trionfo

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Eurovision 2026 REACTION: Bulgaria, DARA - Bangaranga

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