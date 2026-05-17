La Bulgaria ha conquistato la vittoria all'Eurovision Song Contest 2026 con l'esibizione di Dara. Nella classifica finale, al quinto posto si è piazzato Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”. La competizione si è svolta tra numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi, con esibizioni che hanno suscitato l'interesse di pubblico e critici. La serata ha visto alternarsi performance di vari artisti, concludendosi con l'annuncio del paese vincitore.

La Bulgaria con Dara ha vinto l ‘Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci si è classificato al quinto posto con la sua “Per sempre si”. Scopriamo la classifica completa dell’Eurovision 2026. La classifica della finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Dara con “ Bangaranga ” ha trionfato durante la 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest 2026. La giovanissima cantante ha convinto le giurie di qualità dei 25 Paesi in gara, ma anche il voto del pubblico da casa con trascinante “Bangaranga” conquistando il titolo di “ miglior canzone d’Europa “. Al secondo posto si è classificato Israele rappresentato da Noam Bettan con “Michelle”, mentre al terzo posto Alexandra Capitanescu con “Choke Me” per la Romania. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi ha vinto Eurovision Song Contest 2026: il paese vincitore è la Bulgaria con Dara, la classifica finale

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