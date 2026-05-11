Europei taekwondo 2026 oggi | orari 11 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi a Monaco di Baviera prende il via la competizione dei Campionati Europei di taekwondo 2026, che si svolgerà fino a giovedì 14 maggio. La manifestazione rappresenta il primo grande appuntamento internazionale della stagione, con diverse categorie e atleti provenienti da vari paesi europei. La gara si può seguire in diretta televisiva e streaming, e tra i partecipanti ci sono anche gli atleti italiani che scenderanno in pedana nel corso delle giornate.

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Comincia oggi a Monaco di Baviera il percorso della spedizione azzurra in occasione dei Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale che si terrà da lunedì 11 a giovedì 14 maggio. Italia che schiera subito quattro atleti nella giornata inaugurale della manifestazione, valevole come torneo di categoria G4 ai fini del ranking mondiale. Ambizioni importanti soprattutto per Dennis Baretta, candidato al podio nella categoria -68 kg dopo aver vinto l’oro agli European Games 2023 nei -63 kg. Obiettivo medaglia difficile ma non impossibile anche per gli altri giovani emergenti italiani che vedremo in azione oggi sulla pedana tedesca: Mattia Molin (+87 kg), Elisa Bertagnin (-46 kg) e Giulia Maggiore (-67 kg).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei taekwondo 2026 oggi: orari 11 maggio, tv, streaming, italiani in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Europei judo 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, streaming, italiani in garaSi apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Argomenti più discussi: Campionati europei di taekwondo 2026: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere gli incontri; Taekwondo, San Marino pronto a partecipare agli Europei Senior di Monaco di Baviera; TAEKWONDO. San Marino sfida l’Europa: Crescentini e Amati agli European Championships – (da Serenissima Sera); Assegnati i riconoscimenti del Programma Unimore Sport Excellence 2025/2026.