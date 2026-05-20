Europei di Karate l’Italia sul tatami nella prima giornata | conquistate 4 finali

Oggi a Francoforte ha preso il via la prima giornata degli Europei di Karate e Parakarate, con le competizioni che si stanno svolgendo sul tatami tedesco. Le gare sono iniziate con diverse categorie in programma e i primi risultati hanno portato all’individuazione di quattro finali, nelle discipline di combattimento e kata. La manifestazione vede la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi europei e si concluderà nei prossimi giorni con le finali e le premiazioni.

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Francoforte, 20 maggio 2026 – Sono in svolgimento gli Europei di Karate e Parakarate a Francoforte, in Germania. Gli Azzurri sono saliti sul tatami nelle loro gare di kata e kumite, in programma per la prima giornata, e sono arrivate quattro finali conquistate. Nel kata Terryana D’Onofrio ha fatto un’ottima gara di pool e poi in semifinale, dove ha battuto il risultato la portoghese Ana Cruz con il risultato di 7-0. Nel kata maschile, invece, Alessio Ghinami ha realizzato lo stesso percorso vittorioso della compagna di squadra tricolore e ha ottenuto la finale. In semifinale ha vinto con lo spagnolo Raul Martin Romero, battuto 5-2. Nelle gare di kumite, per la classe maschile, Matteo Avanzini ha disegnato un percorso perfetto nella sua pool e fino alla semifinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Karate Campionato Italiano Juniores 2025 Tatami3 mattina Day2 Sullo stesso argomento Premier League di Karate a Ostia, l’Italia conquista sei finali nella prima giornata di gareOstia – E’ stata una lunga e intensa prima giornata di gare, ieri 13 marzo, al PalaPellicone di Ostia, per la Premier League di Karate. Leggi anche: Karate: Italia, partenza fortissima agli Europei! Prenotate quattro finali per l’oro # , campione di karate 2009 picchiato brutalmente da ufficiale militare durante addestramento Immagini scioccanti da quello che dovrebbe essere l'esercito che combatte per i valori europei e sta dalla parte della democrazia e libertà. L' #Italia sostiene x.com Karate, Europei di Francoforte: Terryana D’Onofrio in finaleAi Campionati Europei di karate in corso a Francoforte, in Germania, l’azzurra Terryana D’Onofrio conquista per il terzo anno consecutivo l’accesso alla finale nella specialità del kata femminile, con ... lasiritide.it I punti totali raggiungibili sono ora 65 - il peggiore in 10 stagioni e ufficialmente peggiore di qualsiasi stagione completa di Klopp alla guida. reddit Karate: al via gli Europei 2026. Francoforte è pronta ad assegnare titoli e medaglie continetaliSu il sipario: Francoforte si prepara ad essere il teatro degli Europei 2026 di karate, che si terranno nella città tedesca dal 20 al 24 maggio. Uno degli ... oasport.it