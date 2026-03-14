Premier League di Karate a Ostia l’Italia conquista sei finali nella prima giornata di gare

Ieri, al PalaPellicone di Ostia, si è svolta la prima giornata della Premier League di Karate, con numerosi atleti italiani che sono riusciti a qualificarsi per sei finali. La competizione ha attirato numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni, offrendo un intenso programma di gare e confronti diretti. La giornata ha visto protagonisti molti atleti italiani che hanno raggiunto le fasi finali delle rispettive categorie.

Ostia – E’ stata una lunga e intensa prima giornata di gare, ieri 13 marzo, al PalaPellicone di Ostia, per la Premier League di Karate. sono scesi sul tatami gli Azzurri, sia nel kata che nel kumite e hanno conquistato sei finali. Sono in svolgimento oggi le altre categorie di gara. Il racconto delle gare – Fonte FIJLKAMfijlkam.it. La finale per l’oro porta la firma di Viola Lallo nei 55 kg, mentre combatteranno per il bronzo Elena Roversi nel kata, Ludovica Legittimo ed Erminia Perfetto nei 50 kg, Luca Maresca nei 67 kg e Daniele De Vivo nei 75 kg. Sono stati complessivamente otto gli azzurri capaci di superare il girone e arrivare ai quarti di finale: Erminia Perfetto, Ludovica Legittimo, Luca Maresca, Viola Lallo, Terryana D’Onofrio, Elena Roversi, Angelo Crescenzo e Carmine Luciano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Karate: l’Italia parte ottenendo tre finali per il podio nella Premier League di IstanbulLa prima tappa della Premier League 2026 di karate si è ufficialmente aperta a Istanbul. Premier League di Karate a Ostia, oggi via alle gare. In serata la cerimonia d’aperturaMorsiani: “La Federazione è onorata di ospitare una manifestazione di questo livello. Tutti gli aggiornamenti su Premier League di Temi più discussi: Scatta il conto alla rovescia: meno di 24 ore alla Premier League di Roma. Gli orari e dove seguirla; Premier League di Karate a Ostia, oggi via alle gare. In serata la cerimonia d’apertura; Karate, ecco dove vedere la Premier League di Roma; Karate, la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola Lallo. Karate, la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola LalloLa seconda tappa della Premier League 2026 di karate, in corso di svolgimento a Roma, sorride ai colori azzurri. In casa gli atleti italiani si esaltano ... oasport.it Karate: Premier League di Roma, iscritti 38 azzurri al torneo al PalaPellicone di OstiaLa Premier League di Roma vedrà una presenza italiana numerosa e di altissimo livello. Al PalaPellicone di Ostia, dal 13 al 15 marzo, saranno 38 gli italiani in gara, tra i convocati della Direzione T ... napolimagazine.com LALLO VOLA IN FINALE Si conclude la prima giornata della Premier League di Roma con una finale per l’oro e cinque finali per il bronzo La news https://shorturl.at/OPSfP - facebook.com facebook Andata disastrosa per le squadre di Premier League: Tottenham 2-5 Chelsea 2-5 Newcastle 1-1 Arsenal 1-1 City 0-3 Liverpool 0-1 @ChampionsLeague x.com