Un TikTok made in Europa? Servono piattaforme affidabili per la democrazia | l’appello per la sovranità digitale

Un appello per la sovranità digitale è stato lanciato a Bruxelles, dove si sottolinea l’esigenza di sviluppare piattaforme europee affidabili. La questione riguarda la capacità dell’Unione di garantire strumenti digitali indipendenti e sicuri, senza affidarsi esclusivamente a servizi esterni. La discussione si concentra sulla necessità di creare alternative locali che rafforzino l’autonomia nel settore digitale.

Bruxelles, 13 marzo 2026 – All’Unione europea non basta più regolamentare le grandi piattaforme digitali straniere. A fronte del contesto attuale è necessario studiare una vera strategia politica e industriale capace di sostenere la nascita e la crescita di piattaforme europee, fondate su infrastrutture continentali, modelli di governance trasparenti e principi coerenti con i valori democratici dell’UE. È questo il messaggio al centro dell’appello intitolato “European social media as trusted platforms for democracy”, lanciato il 12 marzo (qui l’appello originale pubblicato su Fucus Europe ) e rivolto alle istituzioni europee da un gruppo di esponenti del mondo delle piattaforme digitali, dei media, della ricerca sulla disinformazione e delle organizzazioni impegnate nello spazio pubblico europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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