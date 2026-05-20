Europa League Friburgo-Aston Villa 0-3 | gli highlights della finale
Nella finale di Istanbul, l’Aston Villa ha conquistato l’Europa League battendo il Friburgo con un risultato di 3-0. La squadra inglese, guidata dall’allenatore Unai Emery, ha dominato l’incontro contro i tedeschi, portandosi a casa il trofeo. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente in massa, con l’Aston Villa che ha mostrato una performance convincente dal primo minuto. La vittoria ha sancito il successo della squadra inglese nel torneo continentale.
L’Aston Villa di Unai Emery si prende l’Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul. Tielemans sblocca la partita al 41’, tirando fuori dal cilindro un meraviglioso destro al volo da assist telecomandato di Rogers. Buendía, al terzo di recupero del primo tempo, ha fatto se possibile meglio con un sinistro a girare dal limite dell’area finito nell’angolino. L’argentino poi, in apertura di ripresa, ha servito uno splendido assist a Rogers per il tris. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Friburgo-Aston Villa 0-3: gol e highlights | Europa League
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