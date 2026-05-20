Europa League Friburgo-Aston Villa 0-3 | gli highlights della finale

Nella finale di Istanbul, l’Aston Villa ha conquistato l’Europa League battendo il Friburgo con un risultato di 3-0. La squadra inglese, guidata dall’allenatore Unai Emery, ha dominato l’incontro contro i tedeschi, portandosi a casa il trofeo. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente in massa, con l’Aston Villa che ha mostrato una performance convincente dal primo minuto. La vittoria ha sancito il successo della squadra inglese nel torneo continentale.

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