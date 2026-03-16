L’Italia si prepara ad affrontare la semifinale del Mondiale contro una squadra composta da giocatori venezuelani molto costosi. La rosa dei loro atleti è valutata circa un miliardo di euro, e tutti i membri della squadra hanno uno stipendio elevato. La partita si giocherà nella notte tra lunedì e martedì, con i venezuelani pronti a scendere in campo.

Giochiamo contro il Venezuela. Giochiamo contro una Nazione in cui il baseball è come da noi il calcio, una passione popolare che diventa quasi ossessione. Un Paese che ha da poco subito un bombardamento e la deposizione del presidente. Giochiamo contro alcuni monumenti del baseball dei nostri giorni: Ronald Acuna Junior, Salvador Perez, Luis Arraez, Gleyber Torres, la star del prossimo decennio Jackson Chourio, dei Milwaukee Brewers. Ma siccome in Italia sono nomi che dicono qualcosa a pochissimi, proviamo a spiegarlo più chiaramente: giochiamo contro un miliardo di euro. Veramente: abbiamo sommato i contratti passati e in essere dei giocatori della rosa del Venezuela e per difetto la somma è: 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale, l'Italia contro con i paperoni del Venezuela. Quanto vale la loro rosa? Un miliardo di euro

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