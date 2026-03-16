Mondiale l' Italia contro con i paperoni del Venezuela Quanto vale la loro rosa? Un miliardo di euro
L’Italia si prepara ad affrontare la semifinale del Mondiale contro una squadra composta da giocatori venezuelani molto costosi. La rosa dei loro atleti è valutata circa un miliardo di euro, e tutti i membri della squadra hanno uno stipendio elevato. La partita si giocherà nella notte tra lunedì e martedì, con i venezuelani pronti a scendere in campo.
Giochiamo contro il Venezuela. Giochiamo contro una Nazione in cui il baseball è come da noi il calcio, una passione popolare che diventa quasi ossessione. Un Paese che ha da poco subito un bombardamento e la deposizione del presidente. Giochiamo contro alcuni monumenti del baseball dei nostri giorni: Ronald Acuna Junior, Salvador Perez, Luis Arraez, Gleyber Torres, la star del prossimo decennio Jackson Chourio, dei Milwaukee Brewers. Ma siccome in Italia sono nomi che dicono qualcosa a pochissimi, proviamo a spiegarlo più chiaramente: giochiamo contro un miliardo di euro. Veramente: abbiamo sommato i contratti passati e in essere dei giocatori della rosa del Venezuela e per difetto la somma è: 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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