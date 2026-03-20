Durante un'operazione a Milano, le forze dell'ordine hanno trovato 23 mila euro nascosti nel quadro di un dipinto nella casa di un sospetto legato allo spaccio di droga. L'indagine, iniziata nel 2022, si è concentrata su un uomo considerato un boss del settore. I dettagli sono stati resi noti dopo tre anni dall'inizio delle indagini che hanno coinvolto vari accertamenti.

Milano, 20 marzo 2026 – Sono trascorsi tre anni dal periodo di circa sei mesi finito sotto la lente degli investigatori, tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023. Eppure l’ammontare del tesoretto ritrovato a casa di Angelo Di Marzio (più di 23mila euro, “del tutto sproporzionati rispetto alle capacità reddituali”) e il luogo in cui è stato scovato (all’interno di un quadro con un’immagine della Torre Eiffel ) rivelano, secondo il gip Alberto Carboni, che quei soldi sono “il frutto di un’attività di spaccio che l’indagato porta avanti anche nell’attualità”. Pusher ucciso, nuova accusa della Procura a Cinturrino: “Fece di tutto per non far salvare Zack” Il blitz a Cucciago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “tesoretto” dello spaccio? Nascosto nel quadro della Torre Eiffel: a casa del boss della droga Angelo Di Marzio spuntano 23mila euro

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