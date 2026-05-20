Eureka! Funziona! Premiati i migliori progetti

A Bergamo è stato annunciato il successo di un progetto innovativo premiato durante l’evento “Eureka! Funziona!”. L’iniziativa, promossa da un’organizzazione locale, ha coinvolto diversi partecipanti che hanno presentato idee e soluzioni in vari settori. Durante la cerimonia di premiazione, sono stati riconosciuti i progetti considerati più meritevoli in base a criteri di originalità e realizzabilità. La manifestazione si è svolta in un contesto che ha favorito lo scambio di idee tra giovani e professionisti.

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Bergamo. Quando l’innovazione diventa un gioco. Con “Eureka! Funziona!”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo che ha rilanciato a livello territoriale il progetto nazionale di Federmeccanica pensato per gli alunni del terzo, quarto e quinto anno delle scuole elementari, oltre 700 bambini di 19 scuole primarie della nostra provincia, per un totale di 37 classi sono stati protagonisti di una sfida all’insegna della tecnologia e della creatività. Il format, proposto in collaborazione con MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF), Istituto Italiano di Tecnologia e Fondazione Dalmine, punta a stimolare nei più piccoli la creatività, il lavoro in team e l’imprenditorialità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: "Eureka Funziona": premiati i progetti della scuola ’Fontana’ Eureka! Funziona! 2026: premiati a Colico i giovani inventori della provincia di SondrioCreatività, ingegno e tanto entusiasmo: sono stati questi gli ingredienti della finale territoriale di Eureka! Funziona! 2026, la gara di costruzioni... I bambini diventano inventori: premiati i migliori giocattoli del progetto Eureka - Il Giunco x.com I bambini diventano inventori, un successo la 14ma edizione di Eureka! Funziona! al Teatro Sociale con ConfindustriaSi è svolta questa mattina al Teatro Sociale di Como la finale della quattordicesima edizione di Eureka! Funziona! organizzata da Confindustria Como nell’ambito del progetto lanciato da Federmeccanica ... comozero.it Eureka! Funziona!, mille studenti al Teatro Sociale di Como per la finale del progetto di FedermeccanicaPremiati i migliori giocattoli pneumatici realizzati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Alla quattordicesima edizione hanno partecipato 15 istituti comaschi ... ciaocomo.it