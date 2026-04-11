Eureka Funziona | premiati i progetti della scuola ’Fontana’

È stata premiata la scuola elementare ’Fontana’ durante la cerimonia del concorso ’Eureka funziona’. La premiazione si è svolta nella sede dell’evento, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei partecipanti. I progetti presentati sono stati valutati da una giuria composta da esperti del settore. Tra le varie scuole in gara, quella ’Fontana’ si è distinta per originalità e qualità delle proposte.

La scuola elementare ’Fontana’ vincitrice del concorso ’Eureka funziona’. Si è svolta nella sede di Confindustria la cerimonia conclusiva dell’edizione provinciale del concorso promosso da Federmeccanica in collaborazione con Confindustria per avvicinare gli studenti alla cultura tecnica e scientifica. L’edizione di quest’anno era dedicata alla pneumatica: partendo da un kit contenente siringhe, tubicini, molle, polistirolo e altri materiali, gli alunni dovevano costruire un vero e proprio giocattolo funzionante. Le classi, organizzate in gruppi, hanno lavorato come piccoli team di progettazione, suddividendosi ruoli e compiti seguendo le dinamiche tipiche del processo di sviluppo di un prodotto industriale: dal disegno tecnico allo studio grafico, dalla realizzazione del prototipo fino alla campagna pubblicitaria e al manuale d’uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Eureka Funziona": premiati i progetti della scuola ’Fontana’ Leggi anche: La rinascita di Piazza Gramsci. Progetti sul tavolo della Giunta: "E la prima fontana della città" FVGreen 2026: premiati i progetti che salvano l’ambienteLa Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente lanciato l’edizione 2026 del premio FVGreen per lo sviluppo sostenibile. Argomenti più discussi: Concorso Eureka! Funziona! di Federmeccanica: premiati i piccoli inventori delle scuole primarie; Eureka Funziona: premiati i progetti della scuola ’Fontana’; Bando regionale per lo sviluppo rurale: allo studio progetti di formazione per le imprese agricole. Eureka Funziona: premiati i progetti della scuola ’Fontana’La scuola elementare ’Fontana’ vincitrice del concorso ’Eureka funziona’. Si è svolta nella sede di Confindustria la cerimonia conclusiva ... lanazione.it Eureka! Funziona!”- Anche la Scuolina Raggi di Sole di MAGGIANO (#lucca) partecipa al concorso nazionale,organizzato sul territorio dalle aziende LU.ME. “Eureka! Funziona!” Anche la Scuolina Raggi di Sole partecipa al concorso nazionale organizzato sul - facebook.com facebook