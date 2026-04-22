Eureka! Funziona! 2026 | premiati a Colico i giovani inventori della provincia di Sondrio

A Colico si è svolta la finale territoriale di Eureka! Funziona! 2026, una competizione dedicata ai giovani inventori della provincia di Sondrio. La gara, promossa da Federmeccanica e organizzata da Confindustria Lecco e Sondrio, ha visto i partecipanti presentare progetti di costruzioni tecnologiche. Durante l’evento si sono alternati momenti di entusiasmo e dimostrazioni di creatività, con i giovani che hanno mostrato il loro ingegno nel settore dell’innovazione.

Creatività, ingegno e tanto entusiasmo: sono stati questi gli ingredienti della finale territoriale di Eureka! Funziona! 2026, la gara di costruzioni tecnologiche promossa da Federmeccanica e realizzata localmente da Confindustria Lecco e Sondrio.L’evento si è svolto martedì 21 aprile.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Eureka Funziona": premiati i progetti della scuola ’Fontana’ Colico in provincia di Sondrio? A maggio il referendumDa qualche giorno è ufficiale: i cittadini di Colico saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per decidere il futuro della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Colico premiazioni per Eureka! Funziona!: brillano gli studenti della provincia di Sondrio; Confindustria Cuneo - La dodicesima edizione di Eureka! Funziona! ha visto primeggiare l'ingegno made in Vicoforte; La primaria di Vicoforte conquista il podio di Eureka, funziona!; Piccoli inventori crescono: a Varese 800 bambini alla sfida di Eureka! Funziona!. Confindustria premia gli studenti per la gara Eureka! Funziona!Quasi 800 giovani studenti delle province di Lecco e di Sondrio - suddivisi in 219 gruppi - hanno aderito all’edizione 2026 ... casateonline.it La primaria di Vicoforte conquista il podio di Eureka, funziona!È stato un successo senza precedenti, per gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Vicoforte, la partecipazione alla XII edizione di Eureka! Funziona!, progetto di orientamento promos ... targatocn.it Confindustria, giovedì la premiazione di “Eureka! Funziona!” Si terrà giovedì 23 aprile alle ore 10,30 ad Alessandria nella sede di Confindustria la premiazione degli alunni delle scuole primarie della provincia di Alessandria che hanno partecipato alla gara di - facebook.com facebook Eureka! 50 piccoli Archimede progettano i propri giocattoli Davide Boeri, capogruppo delle Industrie Meccaniche di #Confindustria #Udine: "Eureka! Funziona! è un’iniziativa che coglie in forma concreta i valori alla base della cultura #industriale: attenzion x.com