Eulalio | La squadra ha fatto un lavoro perfetto oggi Continuiamo a lottare giorno per giorno

Jhonatan Narvaez ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia, una frazione di 195 chilometri che si è corsa tra Porcari e Chiavari. Il ciclista della UAE Team Emirates-XRG ha tagliato per primo il traguardo, battendo gli avversari in una gara molto combattuta. L’allenatore della squadra ha commentato la prestazione come perfetta, aggiungendo che la squadra continuerà a impegnarsi ogni giorno per ottenere risultati. La tappa si è svolta senza particolari incidenti, con molti corridori che hanno cercato di attaccare negli ultimi chilometri.

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Jhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG si aggiudica l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Porcari-Chiavari di 195 chilometri. Il corridore ecuadoriano batte in volata lo spagnolo Enric Mas della Movistar, mentre completa il podio Diego Ulissi della XDS Astana Team. Giornata di sostanziale tranquillità, pur nel contesto di una tappa corsa a tutta, per Afonso Eulalio. Il corridore portoghese della Bahrain-Victorious difende ancora la maglia rosa e guarda al momento della verità, la tappa di sabato da Aosta a Pila di 133 chilometri con la voglia di continuare a lottare giorno dopo giorno. Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Narvaez cala il tris in volata a Chiavari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Eulalio: “La squadra ha fatto un lavoro perfetto oggi. Continuiamo a lottare giorno per giorno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Afonso Eulálio: “Proverò a tenere la Maglia Rosa giorno dopo giorno”Lo avevano annunciato alla partenza i direttori sportivi della Bahrain – Victorious, quella di oggi non sarebbe stata una giornata di sofferenza per... Eulalio: “Si può sognare. Valuteremo giorno dopo giorno quello che posso fare”Il danese Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike si aggiudica la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri... Vingegaard non fa il vuoto ma vince in scioltezza sul Blockhaus Molto bene Gall 2° a 15, mentre Pellizzari accusa 1' Eulalio si difende e resta in Maglia Rosa x.com Giro d’Italia: Ganna domina la cronometro, Eulalio mantiene la maglia rosaPippo vince a Massa, media da record nei grandi giri per una crono da oltre 40 chilometri: 54,921 km/h. Vingegaard 13° a tre minuti, avvicina il portoghese ma ... ilsecoloxix.it Filippo Ganna domina la crono, maglia rosa ancora per EulálioIl portacolori della Ineos Grenadiers ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman e Rémi Cavagna della Groupama–FDJ ... sportal.it