A tre giorni dalla partenza, il corridore della squadra Bahrain – Victorious ha dichiarato di voler mantenere la Maglia Rosa il più a lungo possibile, facendo riferimento alla giornata di oggi come meno impegnativa rispetto alla tappa di ieri, caratterizzata dall’arrivo in salita al Blockhaus. I direttori sportivi avevano anticipato che questa fase del Giro non sarebbe stata particolarmente difficile per lui, e il ciclista sembra intenzionato a lottare per conservare la leadership.

Lo avevano annunciato alla partenza i direttori sportivi della Bahrain – Victorious, quella di oggi non sarebbe stata una giornata di sofferenza per Afonso Eulálio, andandola a paragonare ovviamente a quella di ieri con l’arrivo in salita al Blockhaus. E la Maglia Rosa infatti non ha avuto difficoltà, anzi, si è addirittura concesso la possibilità di attaccare. Il portoghese resta leader della classifica generale, perde solamente due secondi da Jonas Vingegaard e può conservare 3’15” di margine sul danese della Visma Lease a Bike. Sulla tappa odierna: “Devo ringraziare la squadra perché su questo terreno hanno sicuramente sofferto tantissimo con l’obiettivo di provare a tenere la maglia e ci siamo riusciti”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Afonso Eulálio: “Proverò a tenere la Maglia Rosa giorno dopo giorno”

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