Il danese Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike si aggiudica la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri davanti all’austriaco Felix Gall e al compagno di squadra Davide Piganzoli. Alfonso Eulalio chiude la sua giornata con un’ottima quinta posizione. Il corridore portoghese della Bahrain-Victorious perde 41” dal principale candidato per la conquista del successo finale, ma riesce ancora a difendere la maglia e guida ora la classifica con 2’24” su Vingegaard. Al termine della tappa il ciclista lusitano ha commentato la sua prova. Sull’opportunità di poter sognare qualcosa di grande e la temuta prova a cronometro in programma dopo il giorno di riposo: “ Sognare si può assolutamente, però adesso viene una cronometro e non lo so quanto sia buona per me “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eulalio: “Si può sognare. Valuteremo giorno dopo giorno quello che posso fare”

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