In poche ore, tutte le iscrizioni al Wine Trail sono andate esaurite, raggiungendo i 3.000 partecipanti in soli 50 minuti. L’afflusso di corridori ha superato le previsioni degli organizzatori, che ora devono trovare un modo per gestire l’afflusso imprevisto. La forte partecipazione potrebbe influenzare l’economia locale, con possibili ricadute sui borghi della Valtellina coinvolti nell’evento.

? Cosa scoprirai Come faranno gli organizzatori a gestire l'afflusso imprevisto di corridori?. Quali sono le conseguenze economiche per i borghi della Valtellina?. Perché la Regione ha stanziato 42mila euro per questo evento?. Chi potrà ancora partecipare alle prove rimaste disponibili?.? In Breve La Regione ha stanziato 42mila euro per promuovere l'evento nel territorio di Sondrio.. L'evento del 7 novembre integra la corsa con la sagra Formaggi in Piazza.. I posti disponibili sono 1500 per la 21 km e 1500 per la 13 km.. La prova regina da 42 km ha esaurito i 1000 posti entro mezzogiorno.. Tre mila iscritti alla Rigamonti Valtellina Wine Trail sono spariti dai circuiti digitali in soli cinquanta minuti venerdì scorso, quando le prenotazioni per l’edizione del 7 novembre sono state aperte ufficialmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wine Trail: 3.000 iscritti esauriti in soli 50 minuti

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