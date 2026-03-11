Docenti neoassunti 2025 2026 sulla piattaforma Indire oltre 51mila iscritti
Sono 51.200 i docenti neoassunti iscritti alla piattaforma online di formazione gestita da Indire per l’anno scolastico 20252026. I dati, aggiornati al 10 marzo 2026, sono stati pubblicati nel portale dedicato al percorso di formazione e prova online. L'articolo Docenti neoassunti 20252026, sulla piattaforma Indire oltre 51mila iscritti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
