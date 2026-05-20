Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 20 maggio 2026

Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, si tiene l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30. Durante l’evento vengono estratti cinque numeri su quaranta, che permettono ai partecipanti di vincere una casa. La lotteria coinvolge chi ha acquistato un biglietto e spera di indovinare i numeri fortunati. I numeri vincenti saranno comunicati in diretta dopo l’estrazione. Questa è la quarta estrazione del mese per il concorso, che si svolge regolarmente ogni settimana.

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Estrazione VinciCasa oggi 20 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 19 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 18 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 17 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 16 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 15 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 20 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia Sullo stesso argomento Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 aprile 2026 VinciCasa, nessuna casa assegnata nell’estrazione del 18 maggioVinciCasa non assegna alcun immobile nella combinazione del 18 maggio, mentre premia le fasce minori mentre prosegue la corsa al '5'. gioconews.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it