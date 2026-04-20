Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 20 aprile 2026
Oggi, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 20:30 si svolge l’estrazione di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti vengono annunciati al termine dell’estrazione, che si tiene regolarmente in questa giornata. La procedura prevede la selezione casuale dei numeri e la verifica delle schedine dei partecipanti che hanno scelto i numeri estratti.
Estrazione VinciCasa oggi 20 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 19 APRILE 2026 ESTRAZIONE 18 APRILE 2026 ESTRAZIONE 17 APRILE 2026 ESTRAZIONE 16 APRILE 2026 ESTRAZIONE 15 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 20 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 aprile; Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’; VinciCasa, centrato un 5 a Meolo: il fortunato avrà 200mila euro subito e 300mila per acquistare l'immobile dei sogni; Win for Life VinciCasa, niente ‘5’ nell’estrazione del 13 aprile.
Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’Win for Life VinciCasa, l’estrazione numero 106 di giovedì 16 aprile non assegna il 5 che vale la casa ma distribuisce ancora una volta premi importanti sulle altre categorie. gioconews.it
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