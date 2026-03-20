Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 20 marzo 2026
Oggi, 20 marzo 2026, alle ore 20,30, si tiene l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento vengono estratti i numeri vincenti, necessari per tentare di vincere una casa indovinando 5 numeri su 40. L’estrazione si svolge in diretta e i numeri vengono comunicati subito dopo. Il concorso permette ai partecipanti di tentare la fortuna con questa modalità.
Estrazione VinciCasa oggi 20 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 19 MARZO 2026 ESTRAZIONE 18 MARZO 2026 ESTRAZIONE 17 MARZO 2026 ESTRAZIONE 16 MARZO 2026 ESTRAZIONE 15 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 20 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
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