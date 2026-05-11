Foggia 21 arresti contro la Società Foggiana e la mafia garganica | estorsioni e omicidi

Nella mattinata di oggi, la polizia ha eseguito tre operazioni che hanno portato all’arresto di ventuno persone a Foggia. Le accuse principali riguardano estorsioni e omicidi legati alla Società Foggiana e alla mafia garganica. Le indagini hanno rivelato un quadro di attività criminali che coinvolge diversi soggetti e reati di grave gravità. Le operazioni si sono concluse con l’arresto di individui ritenuti responsabili di questi reati.

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Ventuno arresti, a vario titolo per estorsioni e omicidi. È l'esito di tre operazioni portate a termine all'alba di oggi a Foggia dalla polizia. Sedici persone sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere e 2 agli arresti domiciliari in relazione a 14 episodi di estorsione aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiose, armi e droga. Fatti avvenuti a Foggia tra l'ottobre 2024 e il novembre 2025 con la ricostruzione, altresì, di un'estorsione iniziata nell'ottobre del 2015. Le batterie Moretti-Pellegrino e Sinesi-Francavilla della Società Foggiana Si tratta di una complessa indagine svolta dalla Squadra Mobile di Foggia, iniziata grazie a una prima denuncia per tentata estorsione presentata da un imprenditore foggiano agli inizi dell'ottobre 2024.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Foggia, 21 arresti contro la Società Foggiana e la mafia garganica: estorsioni e omicidi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Società Foggiana: la Mafia più Spietata d’Italia Oggi – Ep. 1 (Documentario) Notizie correlate Mafia foggiana nel mirino: 21 arresti tra omicidi ed estorsioni? Domande chiave Chi sono gli esponenti della mafia garganica arrestati per gli omicidi? Quali imprese locali sono state colpite dal sistema di... Omicidi di mafia ed estorsioni agli imprenditori: blitz all'alba, 21 arrestiTre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori...