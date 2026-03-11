Gravi irregolarità nelle case di riposo per anziani abusi in una struttura di Messina

Durante un'ispezione nelle case di riposo per anziani di Messina sono emerse gravi irregolarità. Sono stati identificati 59 lavoratori e 13 rapporti di lavoro non riconosciuti o riqualificati durante le verifiche condotte da ispettori dell’Inps, del Nil, dei carabinieri, della guardia di finanza e delle Asp. Le verifiche sono state effettuate per accertare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla tutela degli anziani.

«Sono stati scoperti 59 lavoratori e 13 rapporti di lavoro disconosciuti o riqualificati nel corso delle attività ispettive nelle case di cura degli anziani, con gli ispettore dell’Inps, del Nil dei carabinieri, della guardia di finanza e delle Asp. Ancora una volta, quello emerge è un panorama di irregolarità quasi generalizzata: sono 28 i verbali di contestazione elevati su 29 accertamenti definiti nell’anno, con oltre 2,6 milioni di euro addebitati». Lo ha detto Sergio Saltalamacchia direttore regionale dell’Inps presentando nella sede dell’istituto i dati dell’attività ispettiva del 2025. «Sono emersi, inoltre - ha aggiunto - casi di lavoro nero dissimulato sotto forma di volontariato, finalizzato a preservare i requisiti reddituali per l’ottenimento dell’Assegno di inclusione (Adi). 🔗 Leggi su Feedpress.me

