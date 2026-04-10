Certosa di Padula nel mondo | nuovi tour per un turismo sostenibile

Una ventina di professionisti del settore turistico, specializzati in itinerari escursionistici e turismo esperienziale, hanno visitato il complesso monumentale della Certosa di San Lorenzo a Padula. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere nuovi tour incentrati sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del patrimonio culturale locale. La visita si inserisce in un progetto più ampio che mira a sviluppare offerte turistiche più consapevoli e rispettose dell’ambiente.

Una ventina di professionisti del settore turistico, specializzati in itinerari escursionistici e turismo esperienziale, hanno visitato il complesso monumentale della Certosa di San Lorenzo a Padula. L’incontro, parte di un programma di promozione territoriale, ha permesso agli operatori nazionali e internazionali di esplorare il patrimonio artistico e paesaggistico del sito UNESCO, con l’obiettivo concreto di inserire la destinazione nei propri cataloghi e circuiti commerciali. Strategie di internazionalizzazione e impatto economico locale. Il sindaco che a Cimino, accompagnato dal vice sindaco Caterina Di Bianco e dall’assessore al Turismo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Certosa di Padula : Dal 13 aprile al 29 maggio 2026 Nei mesi di aprile e maggio, la Certosa di San Lorenzo propone tre appuntamenti - facebook.com facebook