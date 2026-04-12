Scuola a Padula laboratori di archeologia per bambini nella Certosa di San Lorenzo

A Padula, presso la Certosa di San Lorenzo, sono stati avviati laboratori di archeologia dedicati ai bambini. Durante le attività, i piccoli partecipanti hanno l'opportunità di approfondire le conoscenze sul passato attraverso esperimenti pratici e attività didattiche all’interno del complesso storico. Gli incontri sono rivolti principalmente ai bambini e si svolgono all’interno di uno dei monumenti più rappresentativi della zona.

Bambini studiano il passato attraverso laboratori didattici di archeologia all’interno della trecentesca Certosa di San Lorenzo, in Padula (Salerno). L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura presso il Museo Archeologico della Lucania Occidentale, è rivolta agli alunni della scuola primaria e punta ad avvicinare i più piccoli alla conoscenza della storia antica. Il programma prevede una visita guidata alle collezioni, con focus sulle tipologie di vasi, le tecniche di lavorazione e le decorazioni, oltre alle loro funzioni nella vita quotidiana. In programma anche la proiezione di materiali illustrativi sulle fasi dello scavo archeologico, dall’individuazione dei reperti alle operazioni di recupero e studio.🔗 Leggi su Ildenaro.it L'archeologia incontra i bambini sopra le catacombe di Carini: all’antiquarium Mat tornano i laboratori didatticiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un altro... Al Castello Carlo V visite guidate e laboratori per bambini tra storia e archeologiaLECCE - Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la cultura del...