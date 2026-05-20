Estate 2026 da Eirl Dolomites Retreat Sappada | esperienze outdoor tra natura benessere e tradizioni alpine

L’estate 2026 apre le sue porte a Sappada, dove l’Eirl Dolomites Retreat si prepara a accogliere i visitatori dal 29 maggio. L’hotel si propone come base ideale per chi desidera vivere la montagna in estate, offrendo esperienze all’aperto tra natura, benessere e tradizioni alpine. La struttura invita gli ospiti a scoprire le attività stagionali e le bellezze del territorio, segnando l’inizio di una nuova stagione di soggiorni e avventure nella regione.

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SAPPADA (UD) – Con l’arrivo della bella stagione, Eirl Dolomites Retreat Sappada si prepara a riaprire le porte ai propri ospiti dal 29 maggio, diventando il punto di partenza privilegiato per esplorare la montagna in chiave estiva. Immerso nel paesaggio incontaminato delle Alpi Carniche e delle Dolomiti Pesarine, il retreat invita a vivere un’estate fatta di natura, benessere e scoperta del territorio, attraverso esperienze outdoor pensate per rallentare, assaporando il ritmo autentico della montagna. Tra escursioni in quota, yoga sul fiume, passeggiate nel bosco e itinerari tra antiche borgate alpine, Eirl propone un calendario di attività che unisce movimento, relax e scoperta di cultura e territorio sappadini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Estate 2026 da Eirl Dolomites Retreat Sappada: esperienze outdoor tra natura, benessere e tradizioni alpine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tra retreat e routine: il nuovo volto del benessereDal retreat immersivo alla membership continuativa, sempre più strutture puntano su esperienze che uniscono corpo e mente fuori dalla logica... Dolomites Saslong Half Marathon: conto alla rovescia per l’8ª edizione tra natura, sport e un ricco pacco garaCresce l’attesa per la Dolomites Saslong Half Marathon, una delle gare di trail running più suggestive d’Europa, pronta a tornare il prossimo 6...